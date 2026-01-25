HABER MERKEZİ
Gaziantep'te deprem oldu! Nurdağı 4.1 ile sallandı
Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 19:13'te yaşandığını bildirdi. İşte son dakika deprem ilişkin detaylar...
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 19:13'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Depremin merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi.
- Büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
- Saat 19:13'te gerçekleşti.
- AFAD depreme ilişkin ilk verileri paylaştı.
Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin son verileri açıkladı.
Deprem saat 19:13'te meydana geldi.
AFAD verilerine göre; sarsıntı yerin 7.82 kilometre derinliğinde yaşandı.
