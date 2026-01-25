Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin saat 19:13'te yaşandığını bildirdi. İşte son dakika deprem ilişkin detaylar...

Gaziantep'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin son verileri açıkladı.

Deprem saat 19:13'te meydana geldi.

AFAD verilerine göre; sarsıntı yerin 7.82 kilometre derinliğinde yaşandı.

