Teşkilatlar 'pasif siyasetçilerden rahatsız: CHP'li vekiller sahayı unuttu
Özgür Özel’in “Pijamalılar meydana çıkın” sözleri parti içinde yerini bulmadı. İl teşkilatları, milletvekillerinin kendilerine destek vermediğini belirterek “Yalnız bırakılıyoruz” dedi.
CHP'de, Özgür Özel'in çağrılarına rağmen bazı milletvekillerinin, özellikle İzmir'de, saha çalışmalarına katılmaması parti içinde rahatsızlık yaratırken, bu durum Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin bilinçli tercihi olarak değerlendiriliyor.
- CHP'de bazı milletvekillerinin Özgür Özel'in "Kumandayı bırak, pijamayı çıkar" çağrısına rağmen saha çalışmalarına katılmaması il teşkilatlarında rahatsızlık yaratıyor.
- Krizin en belirgin yaşandığı İzmir'de, vekillerin büyük kısmının sahaya çıkmaması nedeniyle il teşkilatları yalnız bırakıldıklarını belirtiyor.
- İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, vekillerle toplantı yaparak kentte daha aktif olmalarını isteyecek.
- Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı vekillerin, geçmişteki "arınma" çağrısını gerekçe göstererek bilinçli olarak sahaya çıkmadığı iddia ediliyor.
BERAT TEMİZ- CHP’de son dönemde sahaya çıkmayan milletvekilleriyle ilgili rahatsızlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı.
CHP lideri Özgür Özel’in mitinglerde vatandaşlar için sıkça yaptığı “Kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana” çağrısına en başta partisinin bazı milletvekillerinin uymadığı belirlendi. Özellikle il teşkilatlarının, bölge vekillerinden örgütleri ziyaret etmemeleri ve saha çalışmalarına katılmamaları sebebiyle şikâyetçi olduğu öğrenildi.
İZMİR’DE KRİZ BÜYÜK
Krizin yaşandığı illerin başında ise 13 milletvekilinin bulunduğu İzmir geliyor. Vekillerin büyük bir kısmının sahaya çıkmadığını, yapılan çalışmalara destek vermediğini ve partililerle yakın temas kurulmadığını ifade eden teşkilatlar, İzmir ile ilgili problemler hakkında açıklama bile yapılmadığını belirtiyor.
Bu durumdan rahatsız olan ve “Yalnız bırakılıyoruz” diyen il teşkilatı, problemin büyümeden çözülmesi için harekete geçti. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hafta içi vekillerle bir araya gelip toplantı yapacak, kentte daha aktif olmalarını isteyecek.
KILIÇDAROĞLU ETKİSİ
Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı vekillerin bilinçli olarak sahaya çıkmadığı iddia ediliyor.
Bu isimlerin daha önce Özgür Özel’e ‘arınma’ çağrısında bulunarak yazdıkları mektupta “Saha çalışmalarımızda ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz” ifadelerini gerekçe olarak gösterdikleri öne sürülüyor.
İzmir’de de Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor.