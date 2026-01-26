Özgür Özel’in “Pijamalılar meydana çıkın” sözleri parti içinde yerini bulmadı. İl teşkilatları, milletvekillerinin kendilerine destek vermediğini belirterek “Yalnız bırakılıyoruz” dedi.

BERAT TEMİZ- CHP’de son dönemde sahaya çıkmayan milletvekilleriyle ilgili rahatsızlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı.

CHP lideri Özgür Özel’in mitinglerde vatandaşlar için sıkça yaptığı “Kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana” çağrısına en başta partisinin bazı milletvekillerinin uymadığı belirlendi. Özellikle il teşkilatlarının, bölge vekillerinden örgütleri ziyaret etmemeleri ve saha çalışmalarına katılmamaları sebebiyle şikâyetçi olduğu öğrenildi.

İZMİR’DE KRİZ BÜYÜK

Krizin yaşandığı illerin başında ise 13 milletvekilinin bulunduğu İzmir geliyor. Vekillerin büyük bir kısmının sahaya çıkmadığını, yapılan çalışmalara destek vermediğini ve partililerle yakın temas kurulmadığını ifade eden teşkilatlar, İzmir ile ilgili problemler hakkında açıklama bile yapılmadığını belirtiyor.

Bu durumdan rahatsız olan ve “Yalnız bırakılıyoruz” diyen il teşkilatı, problemin büyümeden çözülmesi için harekete geçti. İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hafta içi vekillerle bir araya gelip toplantı yapacak, kentte daha aktif olmalarını isteyecek.

KILIÇDAROĞLU ETKİSİ

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı vekillerin bilinçli olarak sahaya çıkmadığı iddia ediliyor.

Bu isimlerin daha önce Özgür Özel’e ‘arınma’ çağrısında bulunarak yazdıkları mektupta “Saha çalışmalarımızda ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz” ifadelerini gerekçe olarak gösterdikleri öne sürülüyor.

İzmir’de de Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç ve Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor.

