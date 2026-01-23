Aziz İhsan Aktaş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede yer alan, aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki hafta başlanacak. 27 Ocak’ta Silivri’de yapılacak ilk duruşma ile 40’ı tutuklu 200 sanık, hâkim önüne çıkacak.

İddianamede, örgüt lideri olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş hakkında 187 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aynı şekilde tutuklu olarak yargılanan başkanlardan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 18 yıla kadar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında 12 yıla kadar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin hakkında 12 yıla kadar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar hakkında 12 yıla kadar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan, yargılamanın yaklaşık 20 gün sürmesi beklenirken CHP’nin dava sürecini özel olarak oluşturulan bir hukuk ekibiyle takip edeceği belirtiliyor. Gamze Erdoğan ANKARA

Haberle İlgili Daha Fazlası