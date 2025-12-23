2025-2026 sezonunun ilk seferine dün başlayan Turistik Doğu Ekspresi, ilk durağı Erzurum’a ulaştı. Tren 4 saat boyunca Erzurum'da mola verip, ardından Kars'a hareket edecek.

Farklı rotaları bir arada görebilme imkanı sunan Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonunun ilk seferlerini dün itibariyle başlatmıştı. Nostaljik treni ilk seferinde Tarihi Ankara Garı'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uğurlamıştı. Turistik Doğu Ekspresi, Erzurum Tren Garı'na ulaştı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Şems Çakıroğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 4 saat boyunca Erzurum'da mola verip, ardından Kars'a hareket edeceğini açıkladı.

“1 MART'TA BİTİRMİŞ OLACAĞIZ”

Çakıroğlu, şunları söyledi:

Son seferlerimiz 27 Şubat'ta Ankara'dan, 1 Mart'ta Kars'tan kalkarak Turistik Doğu Ekspresi'ni bitirmiş olacağız. Çok mutluyuz, doğunun kıymetli şehrinde dadaşların yurdundayız. Erzurum gibi turizme çok kıymet veren bir şehirdeyiz. Yüzlerce yolcumuzu turizm adına, dostluk adına, hatıralarını buralara taşımaları adına getirdik, burada gezecekler.

“EKONOMİK DESTEK SAĞLIYOR”

Seyahatlerden turizmciler olarak çok mutlu olduklarını söyleyen TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Başkanı Şenol ise şöyle konuştu:

Turistik Doğu Ekspresi sadece Erzurum ve Kars bölgesine katkı sağlamıyor. Bunların yanı sıra Ağrı, Iğdır ve Van'a da kış sezonunda çok ciddi manada katkı sağladığını görüyoruz. Her geçen yıl üzerine koyarak bölgedeki birçok tedarikçiye özellikle otellerimiz, restoranlar, seyahat acentaları ve taşıma firmalarına çok ciddi manada ekonomik destek ve katkı sağlıyor.

