Ankara–Kars hattında kış turizminin simgesi haline gelen turistik Doğu Ekspresi, 2025–2026 sezonunun ilk seferine yarın çıkıyor. Yoğun ilgi gören tren, yeni sezonda da haftanın belirli günlerinde karşılıklı seferler düzenleyecek. İşte Doğu Ekspresi bilet fiyatları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025–2026 kış sezonunda yeniden yolcularını ağırlamaya hazırlanıyor. Trenin Ankara–Kars hattındaki ilk seferi yarın başlarken, biletler bireysel ve tur paketleri şeklinde satışa sunuldu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.

BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.

16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.

