Farklı rotaları, sunduğu kartpostallık manzaraları ile ünlenen Turistik Doğu Ekspresi, 2025-2026 sezonu ilk seferini başlattı. Nostaljik treni uğurlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa hizmet verileceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, gelecek yıl talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspresleri için de sefer planlamaları yapacaklarını söyledi.

Sunduğu nostaljik yolculuk deneyimi ile dikkat çeken Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezondaki ilk seferine başladı. 2019'daki ilk seferinden bugüne kadar 81 binin üzerinde yolcu taşıyan nostaljik treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu uğurladı. Tarihi Ankara Garı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Uraloğlu “Yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız” diye seslendi.

SEFERLER NE KADAR SÜRECEK? Tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlara hizmet verecek olan nostaljik tren, Ankara-Kars yönünde 27 Şubat 2026'ya kadar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars-Ankara yönünde de 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri sefer düzenleyecek.

“DAHA KONFORLU, ZENGİN BİR DENEYİM” Ankara'dan Kars'a uzanan rotanın yolculara kültürel zenginlikleri ve kartpostal tadında manzaraları hediye edeceğini söyleyen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi: Doğu Ekspresi'nin, Ankara'dan Kars'a uzanan 1360 kilometrelik büyülü rotasına ek olarak, 29 Mayıs 2019'da yepyeni bir anlayışla, daha konforlu, zengin ve etkileyici bir deneyim sunmak üzere 'Turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koymuştuk. O günden bu yana da Türkiye'mizin eşsiz kültürünü, nefes kesen doğal güzelliklerini ve köklü tarihi mirasını dünyaya tanıtmanın en özel, en etkileyici araçlarından biri olarak yoluna devam ediyor.

TREN BAŞINA 160 YOLCU Türkiye'nin doğal ve tarihi mirasını tüm dünyaya tanıtmaya devam edecekleri mesajını veren Bakan Uraloğlu, planlanan seferleri şöyle anlattı: Ankara-Kars yönünde 30, Kars-Ankara yönünde de 30 olmak üzere 60 sefer gerçekleştireceğiz. 8 konforlu yataklı vagondan ve bir yemek vagonundan oluşan Turistik Doğu Ekspresimiz, tren başına 160 yolcu kapasitesiyle vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Böylece yeni sezonda 10 bin 800 seyahat tutkununa, Anadolu'nun büyüsünü yeniden yaşatmış olacağız. Ekspresimiz, Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, Kars-Ankara yönünde de İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duruşlarla yolcularına şehirlerin tarihini, kültürünü ve lezzetlerini tanıma fırsatı verecek.

80 ÖĞRENCİ MİSAFİR EDİLECEK Sezonda 160 öğrenciye ücretsiz seyahat imkanı verildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, bugünkü ilk seferde 40, 26 Aralık'taki seferde 40 olmak üzere 80 öğrenciyi Turistik Doğu Ekspresi'nde misafir edeceklerini belirtti.

'DÜNYANIN EN GÜZEL 100 ROTASI' Turistik Doğu Ekspresi'nde Ankara-Kars güzergahında bilet bulmanın zor olabildiğini de söyleyen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: Bu yıl Turistik Diyarbakır Ekspresi ve Kars-Erzurum Bölgesel Turistik Treni'ni de sefere koyduk. Ayrıca TCDD Taşımacılık tarafından bu trenler haricinde çeşitli kuruluşların talebi doğrultusunda Turistik Tuz ve Karaelmas ekspresleri gibi özel trenlerle de sefer düzenledik. Turistik Diyarbakır Ekspresimiz geçen yıl dünyanın en saygın yayın organlarından biri olan Time dergisi tarafından 'Dünyanın En Güzel 100 Rotası' arasında gösterildi. Bu yılki sezonunda da 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 seferi başarıyla tamamlayarak 476 yolcuyu ağırladık.

🟥TUZ VE KARAELMAS EKSPRESLERİ PLANI Bakan Uraloğlu, gelecek yıl 17 Ocak-15 Şubat 2026 tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri haftada iki gün işleyecek şekilde 10 gidiş-10 geliş olmak üzere 20 sefer planladıklarına dikkat çekti. Uraloğlu, talep olması halinde Turistik Tatvan, Tuz ve Karaelmas ekspresleri için de sefer planlamaları yapacaklarını söyledi.

“TURİZM HARİTASINDA YENİ BÖLÜM AÇIYOR” Tren seferlerinin ülke turizmi için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu “Bu trenler, aynı zamanda Türkiye'nin çağdaş yüzünü ve geleceğe dönük iddiasını dünyaya tanıtan en etkili yollarından biri haline gelmiştir. Turistik ekspreslerimiz, ülkemizin turizm haritasında yepyeni bir bölüm açmakta ve Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına büyük ivme kazandırmaktadır” dedi.

