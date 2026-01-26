DSİ, 2026 yatırım programında taşkın koruma projelerine 35 milyar lira ayırarak en büyük payı Karadeniz’e verdi. hedef, sel ve taşkınların yol açtığı can ve mal kayıplarını kalıcı olarak azaltmak.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Devlet Su İşleri (DSİ) bu yıl, taşkın koruma yatırımlarında bütçeden aslan payını Karadeniz Bölgesi için ayırdı. Program kapsamında tarım sektöründe 149 milyar 959 milyon liralık bütçeyle faaliyet gösterecek olan DSİ’nin 24 projesi doğrudan taşkın koruma yatırımlarından oluşurken, bu alana 35 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

DSİ’nin bu yılki yatırım programında taşkın koruma projelerine ayrılan yüksek payla, Karadeniz Bölgesi’nde her yıl tekrar eden sel ve taşkınların yol açtığı can ve mal kayıplarının azaltılması amaçlıyor. Program kapsamında hayata geçirilecek yatırımların, bölgedeki taşkın riskini uzun vadede düşürmesi hedefleniyor. Doğu Karadeniz’de uygulanacak “Doğu Karadeniz Taşkın Koruma 1. Merhale” projesiyle, 6 ilde 1.022 hektarlık alan taşkın riskine karşı güvence altına alınacak.

Projenin 2029’da tamamlanması hedeflenirken, sadece bu yıl için 5,9 milyar liralık ödenek ayrıldı. Batı Karadeniz’de ise “Batı Karadeniz Taşkın Koruma 1. Merhale” projesiyle 7 ilde 596 hektarlık alanın taşkın riskine karşı korunması amaçlanıyor. 2029’da tamamlanması planlanan proje için bu yılki bütçe 7 milyar 891 milyon lira olarak belirlendi. 11 ilde yürütülecek deprem onarımları kapsamında doğal afet ve taşkın hasarlarına yönelik 67 ayrı iş yapılacak. Bu alandaki ödenek bu yıl için 2,4 milyar lira olarak tespit edildi.

SULAMADA TOPLAM 206 PROJE YÜRÜTÜLECEK

DSİ’nin yatırımları içinde 111 milyar 310 milyon liralık payla sulama projeleri öne çıktı. Bu kapsamda 206 proje yürütülecek. Sulama yatırımlarının 109 milyar liralık kısmı, 198 proje için DSİ tarafından kullanılacak. Ayrıca bu yıl 59 baraj projesine 16 milyar 932 milyon 177 bin lira yatırım yapmayı planlayan DSİ’nin planında ilk sırada 3 milyar 225 milyon 750 bin lira ile Diyarbakır’daki Silvan Barajı yer alıyor.

Bu barajı 2 milyar 600 milyon lira ile Hatay Amik-Afrin (Reyhanlı Barajı ve Sulaması) Projesi, 1 milyar 500 milyon lira ile Balıkesir Reşitköy Barajı ve Burhaniye-Gömeç Sulaması Projesi takip ediyor.

