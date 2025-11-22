Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı. Erdoğan zirve kapsamında diplomatik temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA'nın liderleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

anada Başbakanı Mark Joseph Carney ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

ERDOĞAN KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney’i kabul etti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

ERDOĞAN ETİYOPYA BAŞBAKANI AHMED ALİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANGOLA CUMHURBAŞKANI LOURENÇO İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile görüştü.

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Özel kitapçık ve Erdoğan detayı

ÖZEL KİTAPÇIKTA 'ERDOĞAN' AYRINTISI

Öte yandan Güney Afrika’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi için hazırlanan "Liderler Mesajları Özel Kitapçığı"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki hitabına yer verildi. Erdoğan’ın "Daha adil ve kapsayıcı bir dünya inşa etmek" vurgusunu taşıyan değerlendirmesi, kitapçığın en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak öne çıktı.

BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası