Hijyen yok, belge yok! Süt üretiminde manzara 'yok artık' dedirtti
Kilis'te bir evin garaj bölümünde süt üretimi yapıldığı belirlendi. Görüntülerde hijyen eksikliği bariz şekilde gözlemlenirken, işletmenin üretim onay belgesinin de bulunmadığı tespit edildi.
- Ekrem Çetin Mahallesi'nde bir evin garajında kaçak süt ürünü üretimi belirlendi.
- İşletmenin teknik ve hijyenik şartlara uymadığı, onay belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
- Toplam 315.896 TL idari para cezası uygulandı.
- İşletmenin faaliyeti durdurularak üretim tamamen durduruldu.
- İşletme sahibi ve mülk sahibi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.
Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Yüksek Sokak'ta bir evin altındaki garaj bölümünde kaçak süt ürünü üretimi yapıldığı belirlendi.
NE BELGE NE DE HİJYEN VAR!
Ekipler tarafından yapılan denetimde işletmenin teknik ve hijyenik şartlara uymadan üretim yaptığı ve işletme onay belgesi bulunmadığı tespit edildi.
İşletme hakkında 5996 Sayılı Kanun'un 41/1-e maddesi uyarınca 105 bin 274 TL, 41/1-b maddesi uyarınca 210 bin 622 TL olmak üzere toplam 315 bin 896 TL idari para cezası uygulandı.
ÜRETİM TAMAMEN DURDURULDU
Ayrıca işletmeye Faaliyeti Durdurma İdari Yaptırım Kararı düzenlenerek üretim tamamen durduruldu.
Mide bulandıran görüntüler! 840 kilo tavuk, 1 ton kırmızı et, 112 litre süt çöpe gitti...
İşletme sahibi ile iş yerinin bulunduğu alanı kiraya veren mülk sahibi hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.