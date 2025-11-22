Kilis'te bir evin garaj bölümünde süt üretimi yapıldığı belirlendi. Görüntülerde hijyen eksikliği bariz şekilde gözlemlenirken, işletmenin üretim onay belgesinin de bulunmadığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ekrem Çetin Mahallesi Yüksek Sokak'ta bir evin altındaki garaj bölümünde kaçak süt ürünü üretimi yapıldığı belirlendi.

Kilis'te bir evin garaj bölümünde süt üretimi

NE BELGE NE DE HİJYEN VAR!

Ekipler tarafından yapılan denetimde işletmenin teknik ve hijyenik şartlara uymadan üretim yaptığı ve işletme onay belgesi bulunmadığı tespit edildi.

İşletme hakkında 5996 Sayılı Kanun'un 41/1-e maddesi uyarınca 105 bin 274 TL, 41/1-b maddesi uyarınca 210 bin 622 TL olmak üzere toplam 315 bin 896 TL idari para cezası uygulandı.

Hijyen eksiliği dikkat çekti

ÜRETİM TAMAMEN DURDURULDU

Ayrıca işletmeye Faaliyeti Durdurma İdari Yaptırım Kararı düzenlenerek üretim tamamen durduruldu.

İşletme sahibi ile iş yerinin bulunduğu alanı kiraya veren mülk sahibi hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

BATIKAN ALTAŞ

