Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklık ve kuraklık etkisini gösteriyor. Meteoroloji Uzmanı Şen, yeni haftada yağışların kısa süreli etkili olacağını söyleyip "Kış ne zaman gelecek?", "Kar ne zaman yağacak? " sorularına cevap verdi.

Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen Türkiye adeta sonbaharı değil, geç kalmış bir yazı yaşıyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkmasıyla birlikte kuraklık da belirginleşiyor, yağışsız geçen günler ise endişeye neden oluyor.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, mevsim değerleri ve beklenen kış koşulları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görüntüler bugün Antalya'dan...

SICAKLIĞIN NEDENİ NE?

CNN Türk'e konuşan Şen, kasım ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen yaşanan sıra dışı hava durumuna dikkat çekti. Şen, “Sıcaklıklar 5-6 derece daha yüksek olsa yaz havası gibi olacak. Güneş radyasyonla ciddi ısıtıyor. İstanbul’da bugün sıcaklık 21-22 dereceye kadar çıkabilir.” dedi.

Kasım ayının sonunda montla dolaşılması gereken bir dönem olması gerektiğini hatırlatan Şen, geçmiş yıllarda 10 Kasım’da İstanbul’a kar yağdığını da söyledi. Yaşanan sıcaklık artışının küresel ısınmanın ve İstanbul’da artan “şehir ısı adası etkisinin” sonucu olduğunu belirtti:

“Türkiye genelinde sıcaklıklar ortalamanın 5-6 derece üzerinde. Yağışsızlık devam ediyor. Özellikle kasım ayı çok kurak geçti.”

Montlar askıda kaldı: Orhan Şen kışın geliş tarihini açıkladı! Kar bekleyenlere kötü haber...

YAĞIŞ GELİYOR, SICAKLIK DÜŞECEK

Yeni hafta ile birlikte yağışların görüleceğini duyuran Şen, “Yarın akşam Trakya’dan başlayarak Çanakkale, Balıkesir ve Kuzey Ege kıyılarında yağmur var. Ardından İstanbul’a geliyor ama çok kuvvetli değil. Pazartesi yağış biraz daha etkili olacak” dedi.

Yağışlarla birlikte sıcaklıkların da düşeceğini ifade eden Şen, “İstanbul’da sıcaklık 16-17 dereceye geriler” diye konuştu.

Montlar askıda kaldı: Orhan Şen kışın geliş tarihini açıkladı! Kar bekleyenlere kötü haber...

KIŞ NE ZAMAN GELECEK?

Antalya’da 27, Adana’da 30 dereceyi bulan sıcaklıklara dikkat çeken Şen, kıyı bölgelerde kasım ayında denize girilmeye devam edildiğini söyledi.

Yeni haftanın ortasından sonra sıcaklıkların yeniden yükseleceğini belirten Şen, “Aralığın ilk haftasının ikinci yarısına kadar hava sıcak seyredecek. Sonra 12-13 dereceye düşecek” dedi.

Montlar askıda kaldı: Orhan Şen kışın geliş tarihini açıkladı! Kar bekleyenlere kötü haber...

Aralık ayında batı bölgelerinde kar yağışının zor olduğunu belirten Şen, Anadolu’nun iç kesimlerinde pazartesi-salı günleri sınırlı kar ihtimali bulunduğunu söyledi.

Montlar askıda kaldı: Orhan Şen kışın geliş tarihini açıkladı! Kar bekleyenlere kötü haber...

İstanbul için kar tahminini ise şöyle özetledi:

“İstanbul’da kar aralıkta görünmüyor. Ocakta bile zor. Ocak sonu ve şubat gibi Polar Vortex’in etkisiyle kış yaşanabilir. Kar, şubat ve martta daha muhtemel”

Şen, bu yıl kış mevsiminin geç geleceğini ve Türkiye’nin yılbaşına kadar ılıman havayla devam edeceğini vurguladı.

ÇAĞLA ÇAĞLAR

Haberle İlgili Daha Fazlası