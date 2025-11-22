Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahıslar jandarma tarafından drone ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Köpek dövüştüren şahıslar suçüstü basıldı! 12 gözaltı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bölgeye giden ekipler, drone yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi belirledi. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri yakaladı. 12 şahsın gözaltına alındığı olayda, dövüştürülen köpekler de koruma altına alındı ve barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

MAHMUT EKİNCİ

Haberle İlgili Daha Fazlası