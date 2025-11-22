İhlas Haber Ajansı (İHA)
Köpek dövüştüren şahıslar suçüstü basıldı! 12 gözaltı
Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahıslar jandarma tarafından drone ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler koruma altına alındı.
Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Bölgeye giden ekipler, drone yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi belirledi. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri yakaladı. 12 şahsın gözaltına alındığı olayda, dövüştürülen köpekler de koruma altına alındı ve barınağa teslim edildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR