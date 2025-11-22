İhlas Haber Ajansı (İHA)
Aydın’da orman yangını: Arazide başladı, ağaçlara sıçradı!
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı köyü yakınlarındaki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Kavaklı köyü rüzgarın etkisiyle büyüyen bir orman yangınına maruz kaldı, itfaiye ve orman ekipleri havadan ve karadan mücadele ediyor.
- Yangın bir irak alanında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.
- Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter ve 233 personel ile müdahale ediliyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı köyü yangınla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık salana sıçradı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
