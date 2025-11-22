Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı köyü yakınlarındaki arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kavaklı köyü yangınla mücadele ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık salana sıçradı. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Aydın’da orman yangını: Arazide başladı, ağaçlara sıçradı!

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Yangına 25 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer, 2 helikopter, 233 personel ile havadan ve karadan müdahale edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

