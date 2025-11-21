Miss Universe 2025 tacını kazanan Fatima Bosch Fernandez, küçük yaşlarından itibaren büyük zorluklarla mücadele etti. Tüm engellere rağmen podyumda başarıya ulaşan Bosch’un hastalığı da ortaya çıktı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta düzenlenen Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) 2025 finalinde tacın sahibi belli oldu. 122 ülke temsilcisinin katıldığı yarışmada Meksikalı Fatima Bosch Fernandez, jüri değerlendirmesi sonucunda 2025 Kâinat Güzeli seçildi. Fernandez’in ardından Taylandlı Praveenar Singh ikinci, Venezuelalı Stephany Abasali ise üçüncü oldu. Filipinler ve Fildişi Sahili temsilcileri de ilk beş içerisinde yer aldı.

Yeni Kâinat Güzeli Fatima Bosch Fernandez’in başarı hikâyesi yalnızca podyumdaki performansıyla sınırlı değil.

Miss Universe birincisi Fatima Bosch’un hastalığı ortaya çıktı! Hayatı hep mücadeleyle geçmiş

DİSLEKSİ VE DEHB İLE ZORLU MÜCADELE

Bosch’un, çocukluk döneminden bu yana sürdürdüğü sağlık mücadelesi de dikkat çekiyor. Fernandez’in küçük yaşlarda disleksi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı aldığı ortaya çıktı.

EĞİTİM VE SOSYAL HAYATTA ZORLU MÜCADELE

Okuma ve yazma alanlarında güçlük oluşturan disleksi nedeniyle eğitim hayatında yoğun çaba harcamak zorunda kalan Bosch, DEHB’nin neden olduğu odaklanma problemleri ve hiperaktiviteyle de mücadele etti. Bu sürecin, hem akademik hem de sosyal yaşamında önemli sınavlar oluşturduğu belirtildi.

Miss Universe birincisi Fatima Bosch’un hastalığı ortaya çıktı! Hayatı hep mücadeleyle geçmiş

KİŞİSEL GELİŞİMİNDE BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Kişisel gelişim yolculuğunu bu sağlık sorunlarına rağmen kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Bosch, yaşadığı zorlukları “hayatının şekillenmesinde etkili bir deneyim” olarak tanımladı.

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası