Türkiye’de geçen yıl, 13 milyon 176 bin 51 adet çeşitli türlerde altın basıldı. Basılan altınların 10 milyon 241 bin 427’si ziynet cumhuriyet altını olurken, 2 milyon 556 bin 157’si sikke cumhuriyet altınından oluştu.

Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından geçen yıl 7 milyon 35 bin 130 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu.

Darphane 7 milyon çeyrek altın bastı! En fazla üretilen altın çeşidi oldu

Geçen yıl 1 milyon 306 bin 10 yarım, 1 milyon 791 bin 477 tam, 107 bin 570 “ikibuçukluk” ve 1240 “beşlik” ziynet altın piyasaya sürüldü.

Farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.

