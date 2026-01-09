Türkiye Gazetesi
Darphane 7 milyon çeyrek altın bastı! En fazla üretilen altın çeşidi oldu
Türkiye’de geçen yıl, 13 milyon 176 bin 51 adet çeşitli türlerde altın basıldı. Basılan altınların 10 milyon 241 bin 427’si ziynet cumhuriyet altını olurken, 2 milyon 556 bin 157’si sikke cumhuriyet altınından oluştu.
Ekonomi 51 dk önce
Geçen yıl farklı çeşitlerde 13 milyon 176 bin 51 adet altın basılmış.
- Çeyrek altın kategorisinde geçen yıl 7 milyon 35 bin 130 adet basılmıştır.
- Çeyrek altın tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşididir.
- Geçen yıl 1 milyon 306 bin 10 yarım altın piyasaya sürülmüştür.
- Geçen yıl 1 milyon 791 bin 477 tam altın piyasaya sürülmüştür.
- Geçen yıl 107 bin 570 “ikibuçukluk” altın piyasaya sürülmüştür.
- Geçen yıl 1240 “beşlik” ziynet altın piyasaya sürülmüştür.
Ziynet cumhuriyet altınları kategorisinde bulunan çeyrek altından geçen yıl 7 milyon 35 bin 130 adet basılırken, söz konusu ürün tüm çeşitler arasında en fazla basılan altın çeşidi oldu.
Geçen yıl 1 milyon 306 bin 10 yarım, 1 milyon 791 bin 477 tam, 107 bin 570 “ikibuçukluk” ve 1240 “beşlik” ziynet altın piyasaya sürüldü.
Farklı çeşitlerde basılan 13 milyon 176 bin 51 adet altın için 49 ton 715 kilogram 513,8 gram altın kullanıldı.
