Hit şarkılarıyla tanınan 20 yaşındaki şarkıcı D4vd (David Anthony Burke), kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Celeste Rivas’ın cansız bedeninin kendi Tesla aracında bulunmasının ardından soruşturmanın ‘baş şüphelisi’ ilan edildi.

Rivas, ailesi tarafından geçen yıl nisan ayında Lake Elsinore’daki evinden ayrıldıktan sonra kayıp ihbarıyla aranmaya başlayan Celeste Rivas’ın aylar süren çalışmalara rağmen izine rastlanamamıştı.

ÇÜRÜMÜŞ CESET TESLA’DAN ÇIKMIŞTI

Belirsizlik, 8 Eylül’de Los Angeles’taki bir çekici otoparkında çalışanların park cezası nedeniyle çekilen bir Tesla’dan kötü koku gelmesi üzerine aracı kontrol etmeleriyle sona erdi. Ön bagajda çürümüş bir ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Celeste Rivas’a ait olduğu ve aracın şarkıcı D4vd adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Adli tıp uzmanları, genç kızın uzun süre araçta bırakıldığını belirtti.

Celeste Rivas - şarkıcı D4vd (David Anthony Burke)

İLKBAHARDA ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Los Angeles polisi, Rivas’ın ilkbahar aylarında hayatını kaybetmiş olabileceğini açıkladı. D4vd’in cesedin parçalanması ve saklanmasına yardım etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca ünlü şarkıcının soruşturmada polisle iş birliği yapmadığı ifade edildi.

GENÇ KIZ, ŞARKICIYI TANIYORDU

Rivas’ın ailesi, kızlarının D4vd ile tanışık olduğunu, kaybolmadan önce onunla sinemaya gitmek için evden ayrıldığını söyledi. İnternette ikilinin yan yana görüldüğü fotoğraflar da bulunuyor. Celeste’in “David” isimli bir erkek arkadaşı olduğundan bahsettiği, ancak bunun D4vd olup olmadığının netleşmediği belirtildi.

ARAÇ AYNLARCA MAHALLEDE BEKLEMİŞ

Rivas’ın cesedinin bulunmasından 11 gün önce, Tesla’nın park süresinin dolduğu gerekçesiyle ceza aldığı ortaya çıktı. Hollywood Hills sakinleri, aracın mahallede bir aydan uzun süre park halinde durduğunu ifade etti.

MELİN ÖZTÜRK

