Turkcell Süper Kupa 2025 Finali'nde 10 Ocak Cumartesi akşamı saat 18.45'te Atatürk OLimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü yabancı futbolcular çekti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezonda oynanan 27 derbide sarı-kırmızılı takım 25 defa ağları havalandırırken; sarı-lacivertliler, rakibine 18 golle karşılık verdi. Oynanan maçlardan birinde, Galatasaray 1-0 öndeyken Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sebebiyle sarı-kırmızılılar lehine 3-0 hükmen galibiyet kararı verildi.

Bu müsabakalarda atılan 43 golün 36'sını yabancı futbolcular, 7'sini Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 22, Fenerbahçe'nin 14 golünü yabancı futbolcular attı. Derbilerde, Fenerbahçe'deki Türk oyuncular 4, Galatasaray'dakiler 3 gol atma sevinci yaşadı.

Son Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Leroy Sane ve Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 sonuçlandı

28 YABANCI OYUNCU GOL ATTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 11 sezondaki derbilerde 28 yabancı oyuncvu, skor tabelasını değiştirdi. İki takım arasında 2014-15 sezonunda oynanan maçtan bu yana yapılan 27 derbide sarı-lacivertlilerden 13, sarı-kırmızılılardan da 15 yabancı oyuncu gol katkısı yaptı. Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan da 2 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.

İki takımın mevcut kadrolarındaki isimlerden Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran, Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü ile Galatasaraylı Victor Osimhen, Lucas Toreira, Gabriel Sara ve Mauro Icardi, daha önceki derbilerde gol kaydetti.

