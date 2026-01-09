Tokat’ta işlenen kan donduran cinayet, günler sonra ortaya çıktı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Zihni C.’nin oğlu tarafından öldürüldüğü, site havuzunun deposuna gömüldüğü öğrenildi. Korkunç cinayeti, oğlu itiraf etti.

Kısa süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C. İle görüşmek isteyen ancak bir türlü iletişime geçemeyen yakınları, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında başlatılan soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP DEPOYA GÖMMÜŞ

Emniyette ifadesi alınan Zihni C.’nin oğlu M.C. babasını öldürdüğünü itiraf etti. M.C. emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü anlattı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Tüyler ürperten itirafın ardından verilen adreste inceleme yapıldı. Ekipler, sorguda söylendiği gibi Zihni C'nin cansız bedenine ulaştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

