Tokat'ta havuz deposunda dehşet! Babasını öldürüp gömdüğünü itiraf etti
Tokat’ta işlenen kan donduran cinayet, günler sonra ortaya çıktı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Zihni C.’nin oğlu tarafından öldürüldüğü, site havuzunun deposuna gömüldüğü öğrenildi. Korkunç cinayeti, oğlu itiraf etti.
- Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C., yakınlarının kendisiyle iletişime geçememesi üzerine kayıp ihbarıyla aranmaya başlandı.
- Polis soruşturmasında Zihni C.'nin oğlu M.C., babasını öldürdüğünü itiraf etti.
- M.C., babasının cesedini Topçam Mahallesi'nde bir sitenin havuz altındaki depo bölümüne gömdüğünü söyledi.
- Ekipler, verilen adreste Zihni C.'nin cansız bedenine ulaştı.
- Ceset, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturma sürüyor.
Kısa süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni C. İle görüşmek isteyen ancak bir türlü iletişime geçemeyen yakınları, durumu polise bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbar sonrasında başlatılan soruşturmada kan donduran gerçek ortaya çıktı.
ÖLDÜRÜP DEPOYA GÖMMÜŞ
Emniyette ifadesi alınan Zihni C.’nin oğlu M.C. babasını öldürdüğünü itiraf etti. M.C. emniyetteki ifadesinde babasını öldürdüğünü ve cesedi Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesi'nin ortak kullanım alanında bulunan havuzun altındaki depo bölümüne gömdüğünü anlattı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Tüyler ürperten itirafın ardından verilen adreste inceleme yapıldı. Ekipler, sorguda söylendiği gibi Zihni C'nin cansız bedenine ulaştı.
OTOPSİ YAPILACAK
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.