Gece yarısı kanlar içinde buldular! Şüpheli ölüme ilişkin çok sayıda gözaltı var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesinde dün gece iddiaya göre konaklama hizmeti verilen binanın sorumlu odasında 67 yaşındaki Muhammer Yarşi, yerde yatar vaziyette kanlar içinde hareketsiz bulundu.

LENFOMA TEŞHİSİ KONULMUŞ

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yarşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerinin ardından Yarşi'nin cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Konaklama yeri işletmecisi Ş.S., lenfoma teşhisi konulan yaşlı adamın yalnız olduğunu ve bir süredir binada kaldığını söyledi.

BİNADA YAŞAYANLARIN İFADESİ ALINACAK

Polis ekipleri, 2 bina görevlisinin yanı sıra binada konaklayan yabancı uyruklu 12 şahsı ifadesini almak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne sevk etti.

Muhammer Yarşi'nin ölümüyle ilgili polisin soruşturması sürüyor.