ASKİ’nin 8 Ocak Perşembe günü için yayımladığı planlı ve plansız kesinti listesi sonrası Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintileri uygulanmaya başladı. Vatandaşlar, ilçe ilçe suyun ne zaman verileceğini araştırıyor. Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Altındağ ve Akyurt'ta yaşanan su kesintilerinin bitiş saatleri yakından takip ediliyor.

Başkentte 8 Ocak 2026 Perşembe günü ASKİ tarafından yapılan duyurular doğrultusunda çok sayıda ilçede su kesintisi yaşanıyor. Kuraklık nedeniyle uygulanan kontrollü su yönetimi, ana isale hattı arızaları ve altyapı çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Çankaya, Polatlı, Altındağ, Gölbaşı, Kazan ve Akyurt’ta saatler süren kesintiler vatandaşların gündemine oturdu.

8 OCAK ASKİ SU KESİNTİSİ!

ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre 8 Ocak’ta Ankara genelinde hem planlı hem de plansız su kesintileri uygulanıyor. Gün içerisinde kesintilerin etkili olduğu ilçe ve mahalleleri açıkladı. Buna göre Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı, Kazan, Polatlı, Altındağ ve Akyurt'ta su kesintisi yaşanıyor.

ANKARA’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Etimesgut su kesintisi: Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00, Tamir Tarihi: 8.01.2026 21:00, Etkilenen Yerler: 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi

Çankaya su kesintisi (plansız): Arıza Tarihi: 8.01.2026 07:25, Tamir Tarihi: 8.01.2026 14:00, Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar mahallesi, Birlik mahallesi

Gölbaşı su kesintisi: Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00, Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00, Etkilenen Yerler: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan,Hacımuratlı,Yavrucuk,Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Çankaya su kesintisi (Planlı): Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00, Tamir Tarihi: 8.01.2026 21:00, Etkilenen Yerler: Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe mahallesi alt kotları, Alacaatlı mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal,Çukurambar mahalleleri.

Kazan su kesintisi: Arıza Tarihi: 8.01.2026 08:45, Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00, Etkilenen Yerler: Aydın mah ,İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…

Polatlı su kesintisi: Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00, Tamir Tarihi: 8.01.2026 19:00, Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi bir bölümü

Altındağ su kesintisi (Plansız): Arıza Tarihi: 7.01.2026 19:30, Tamir Tarihi: 8.01.2026 10:00, Etkilenen Yerler: Solfasol mahallesinin Bir kısmı, Baraj mahallesinin Bir Kısmı

Akyurt su kesintisi: Arıza Tarihi: 7.01.2026 22:45, Tamir Tarihi: 8.01.2026 09:00, Etkilenen Yerler: Akyurt yıldırım mahallesi beyazıt mahallesi atatürk mahallesi yeşiltepe mahallesi timurhan mahallesi galaba mahallesi cücük mahallesi büğdüz sanayi bölğesi balıkhisar sanayi bölgesi güzelhisar sanayi bölğesi şehler sanayi bölğesi sarcalar mahallesi ve sanayi bölğesi etkilenmektedir.

Altındağ su kesintisi (Planlı): Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00, Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00, Etkilenen Yerler: Yıldıztepe Mahallesi,Güneşevler Mahallesi

