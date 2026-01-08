Hatay'da silahlı ve kasklı şahıslar bir kuyumcudan 3 dakika içerisinde 4 kilogram ağırlığında altın çalmıştı. Polislerin 10 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu şahısların kimlikleri belirlendi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 5 şahıstan 4'ü mahkeme tarafından tutuklanırken, altınlar 4 farklı noktada toprağa gömülü halde bulundu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak günü Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle'de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL'lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı.

3 dakikada 4 kilogram altın çalmışlardı! 4 farklı noktada toprağa gömülü halde bulundu

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, iş yeri kamera incelemeleri sonucunda olayın 5 şüphelisi belirlendi.

ALTINLAR 4 AYRI YERDE GÖMÜLÜ BULUNDU

Olayın şüphelileri olan C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, son şüphelinin ise İ.T. olduğu belirlenerek 5'i de yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri, yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

