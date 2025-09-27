Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Politika > CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Başiskele ilçe kongresinde olay çıktı. İlçe Başkanı Uğur Falay'ın konuşmasına partililer laf attı. Çıkan tartışma kavgaya dönerken tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı.

BAŞKAN KONUŞURKEN LAF ATILDI

Mevcut İlçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.

CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu - 1. Resim

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu - 2. Resim

CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu - 3. Resim

 

