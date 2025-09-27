CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu
CHP Başiskele ilçe kongresinde olay çıktı. İlçe Başkanı Uğur Falay'ın konuşmasına partililer laf attı. Çıkan tartışma kavgaya dönerken tekme ve tokatlar havada uçuştu.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı.
BAŞKAN KONUŞURKEN LAF ATILDI
Mevcut İlçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
