CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki CHP kongresi Yeniköy Kültür Merkezi'nde başladı.

BAŞKAN KONUŞURKEN LAF ATILDI

Mevcut İlçe Başkanı Uğur Falay ile eski başkan Anıl Acurman'ın yarıştığı kongrede, aday konuşmaları sırasında gerginlik yaşandı. Mevcut başkan Uğur Falay konuşma yaparken bir partilinin müdahalesi üzerine divan, partiliyi uyardı. Uyarının ardından dışarı çıkmaya çalışan partili ile delegeler arasında tartışma yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; tekme ve tokatlar havada uçuştu. Diğer partililerin ve divan üyelerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.