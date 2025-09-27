Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > CHP, Meclis açılış oturumuna katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partinin Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldığını duyurdu.

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi'nin ardından kameraların karşısına geçti.

CHP'nin 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışına katılım sağlayıp sağlamayacağı konusuna değinen Yücel, geçtiğimiz yasama dönemi açılışında CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmanın verdiği sorumlulukla ve özgüvenle hareket ettiklerini vurguladı.

CHP, MECLİS AÇILIŞINA KATILMAYACAK

Yücel bu yıl ise Meclis açılış oturumuna katılmama kararı aldıklarını duyururken, "Milletvekillerimizce diğer programlara katılım sağlanacak. 28. Dönem 4. Yasama yılının milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yasama yılında da her şeyin üzerinde olan millet iradesini egemen kılmak için mücadeleye devam edeceğimizi sizlerle paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

