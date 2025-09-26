Gürsel Tekin, CHP yönetimine sert çıktı: Beni zorlamayın!

CHP'de kurultay ve rüşvet davalarının gölgesinde hareketli günler yaşanıyor...

CHP, son olarak mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in getirilmesine itiraz etmişti. Ancak mahkeme bugün itirazı reddedip, Tekin'in göreve devam edeceğine hükmetti.

"SAVUNMAYI KİME GÖNDERECEĞİZ?"

Gelişmelerin ardından kameralar karşısına geçen Tekin, CHP yönetimini topa tuttu. CHP’yi muhafaza etmeye çalıştığını söyleyen Tekin, "Kurumsal kimliğe zarar vermemek için sabırla bekliyorum. Beni zorlamayın. Arkadaşlarımızın partililik hikayeleri 10 yıla dayanıyor. Biz emeğimizle, sokaktaki alın terimizle siyaset yapıyoruz. Bize gönderdiğiniz ihraç talebine üzüntüyle bakıyorum. Sayın Genel Başkan ekranda “Attım” dedi üyeliğe baktım hala görünüyordu. 2 saat sonra üyeliği düşürdüler. Sonra yanlışlarını fark ettiler, savunma istediler. Biz savunmayı kime göndereceğiz? Sabırla bekliyorum." dedi.

HALK TV, SÖZCÜ TV VE NOW TV'YE SİTEM ETTİ

Tekin açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sayın Genel Başkanımız bizi kimin karşısına göndereceksiniz? Onlarca arkadaşımızın tutuklu olmasına neden olan iftiracılardan bazıları partimizin üyesi neden onlar hakkında bir işlem yapmıyorsunuz? Bize yakın olan medya bu kadar taraflı yayıncılığa devam edecekseniz ben de hukuki yollara başvuracağım. İçeride sorunlar varsa kendi içimizde bu sorunları çözeceğiz. Bizim parti üyeliğimizi sonlandırdılar sonra da savunma istediler"

Haklarında yalan haber yaptığını iddia ettiği kanallara seslenip "Niye bugün burada değilsiniz?" diyen Tekin; Halk TV, Sözcü TV ve Now TV’ye “Foncu medyalar” dedi.