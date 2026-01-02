İhlas Haber Ajansı
Gurbetçi gencin korkunç sonu! Çalışmaya geldiği kentte ağaca asılı halde bulundu
Muğla Datça’da 25 yaşındaki M.K., çalıştığı iş yerinin yakınındaki boş arazide ağaca asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'dan Datça'ya çalışmaya gelen 25 yaşındaki M.K. çalıştığı iş yerinin yakınındaki boş arazide ağaca asılı halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
