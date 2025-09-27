Oktay Saral'dan İmamoğlu'nun görüntülenmesine tepki: Mahkeme heyeti acilen açığa alınmalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "bilirkişi davası" kapsamında hakim karşısına çıktığı duruşmada çekilen görüntülere tepki gösterdi. HSK'yı göreve davet eden Saral, "Bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır." ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu İmamoğlu'nun mahkemede görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) göreve davet eden Saral, mahkeme heyetinin açığa alınması çağrısı yaptı.
Oktay Saral konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"MAHKEME HEYETİ ACİLEN AÇIĞA ALINSIN"
"Bu kalıpsıza bu şovları kim yaptırıyor. Davalar basına kapalı olarak yapılır. Telefon ya da video kamera gibi cihazların duruşma salonuna sokulması yasaktır. Hal böyle iken bu çekimlerin yapılmasına göz yuman mahkeme heyeti acilen açığa alınmalıdır. HSK'yı göreve davet ediyorum."