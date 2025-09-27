Oktay Saral'dan İmamoğlu'nun görüntülenmesine tepki: Mahkeme heyeti acilen açığa alınmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması dün görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, tutuklu İmamoğlu'nun mahkemede görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasına tepki gösterdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) göreve davet eden Saral, mahkeme heyetinin açığa alınması çağrısı yaptı.

Oktay Saral konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: