İmamoğlu, Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti! "CHP’deki kavgayı örtbas etmeye çalışıyorlar"

BERAT TEMİZ ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ekrem İmamoğlu, cezaevinden İngiliz The Guardian gazetesine gönderdiği yazıda Türkiye’de demokrasinin tehdit altında olduğunu iddia etti.

İmamoğlu, “İstanbul Belediye Başkanı seçildim ama bunu cezaevinden yazıyorum: Türk demokrasisi ciddi tehdit altında” başlıklı yazısında, sokakları karıştıran, vatandaşları polisle karşı karşıya getiren eylemleri “barışçıl protesto” olarak tanımladı. Batı medyasına verdiği demeçlerle sıkça gündeme gelen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise “İktidarını Mısır’ın Mübarek’i ya da Suriye’nin Esadları gibi ömür boyu güvenceye almak istiyor” ifadeleriyle hedef aldı.

"CHP ÖNCELİKLE KENDİ GERÇEKLERİYLE YÜZLEŞMELİ"

İmamoğlu’nun Türkiye’yi Batı medyasına şikâyet ettiği yazısına AK Parti’den tepkiler geldi. Gazetemize konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, İmamoğlu’nun yazısının komik bir mesaj olduğunu söyledi. Yayman şunları kaydetti:

75 yıldır milletin teveccühüyle tek başına iktidar olamayan bir partinin temsilcisinin demokrasiye dair yaptığı bu açıklama hem ironiktir hem de gerçekle bağdaşmamaktadır. CHP son dönemde kendi içindeki yolsuzluk iddialarını ve parti içi kavgaları örtbas etmek için Cumhurbaşkanı’mızın ismini gündeme taşımaktadır. CHP öncelikle kendi gerçekleriyle yüzleşmeli, bu sorunlardan arınmalı ve sonra milletin karşısına çıkmalıdır.

"ÖNCE ÇALDIKLARI PARALARIN BEDELİNİ ÖDESİNLER"

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da “Böyle bir açıklama karşısında insan gülmemek için kendini zor tutuyor, Ekrem İmamoğlu, hırsızlıktan ve yolsuzluktan yargılanan bir tutuklu. Önce çaldıkları paraların, yaptıkları yolsuzlukların İstanbul’a verdiği zararların bedelini ödesinler. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’mıza laf söylesinler. Mahkemelerde çaldıklarının hesabını verirse, ondan sonra gelsin konuşsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise İmamoğlu’nun yazısını sadece sorumsuz bir siyasetçinin iftiraları değil, aynı zamanda Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyan açık bir provokasyon olduğunu söyledi. Saral “Türkiye’yi Esad rejimiyle, Mübarek diktasıyla kıyaslamak, hem millet iradesine hakarettir hem de bu topraklarda nefes alan herkesin onuruna saldırıdır” diye konuştu