Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?

Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu&#039;nun siyaset yapması yasaklandı mı?
Ekrem İmamoğlu, Siyasi Yasak, Rüşvet, Yolsuzluk, Hapis Cezası, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "ahmak davası" sebebiyle aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı. Kararın ardından İmamoğlu'na siyasi yasak cezası gelip gelmeyeceği merak edildi. Arama motorlarında, "Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası alıp almayacağı merak ediliyor. İstinaf Mahkemesi'nin İmamoğlu'nun "ahmak davası"nda aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onamasının ardından, "Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı? - 1. Resim

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASET YAPMASI YASAKLANDI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının İstinaf Mahkemesi tarafından onanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını Yargıtay'a taşıması bekleniyor. Eğer Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozmazsa, İmamoğlu'na Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi gereğince siyasi yasak cezası uygulanacak.

Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı? - 2. Resim

EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVANIN SEYRİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'deki duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, cezada indirim uygulamamıştı. Öte yandan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Kararın ardından cumhuriyet savcısı ile İmamoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP duyurdu: Ankara'daki toplantıda anlatılacakİran'a yönelik "snapback" yaptırımları geri dönüyor! BMGK'dan onay çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? - HaberlerKuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak?Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeri - HaberlerSadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeriAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? - HaberlerGalatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?Okullarda ara tatil ne zaman? 2025-2026 ara tatil takvimi gündemde - HaberlerOkullarda ara tatil ne zaman? 2025-2026 ara tatil takvimi gündemdeGelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu - HaberlerGelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...