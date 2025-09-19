İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) açılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası alıp almayacağı merak ediliyor. İstinaf Mahkemesi'nin İmamoğlu'nun "ahmak davası"nda aldığı 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onamasının ardından, "Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASET YAPMASI YASAKLANDI MI?

Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının İstinaf Mahkemesi tarafından onanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararını Yargıtay'a taşıması bekleniyor. Eğer Yargıtay İstinaf Mahkemesi'nin kararını bozmazsa, İmamoğlu'na Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesi gereğince siyasi yasak cezası uygulanacak.

EKREM İMAMOĞLU'NA AÇILAN DAVANIN SEYRİ

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022'deki duruşmada sanık Ekrem İmamoğlu'nu "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, cezada indirim uygulamamıştı. Öte yandan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Kararın ardından cumhuriyet savcısı ile İmamoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin hükmüne itiraz ederek, dosyayı istinafa taşımıştı.