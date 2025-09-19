YSK üyelerine hakaret davası! İstinaftan İmamoğlu kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌verilen hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi (istinaf), İmamoğlu'nun 2019'daki bir basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı ve Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022'de "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası vererek karar bağladığı dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

Yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık, delillerde ve işlemlerde ise herhangi bir eksiklik olmadığına hükmeden daire, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğuna karar verdi.

Kararda, incelenen dosya kapsamına göre verilen hükümde, TCK'nin 43/2-1 maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sebebiyle netice hapis cezasının "1 yıl 19 ay 15 gün hapis yerine 2 yıl 7 ay 15 gün hapis" olarak belirlenmesi suretiyle cezanın hesaplanmasındaki hata dışında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hatanın bulunmadığı kaydedildi.

Daire, istinaf başvurusunu Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere esastan reddine hükmetti.

Onanan kararda, sanığın seçme ve seçilme hakkı gibi bazı haklardan yoksun bırakılmasını kapsayan TCK'nin 53/1 maddesinin de uygulanmasına hükmedilmişti. Dava hakkındaki son kararı ise Yargıtay verecek.

DAVA SÜRECİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, YSK Başkanlığı tarafından, İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği yönünde suç duyurusu yapılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, YSK Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusu dilekçesinde, 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen İBB Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019'daki basın açıklamasında kurul üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu belirtilmişti.

İddianamede, İmamoğlu’nun o dönem YSK Başkanı Sadi Güven ve 10 üye hakkında zincirleme şekilde “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçunu işlediği, bu kapsamda 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2022’deki duruşmada İmamoğlu’nu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etmiş, indirim uygulamamıştı. Karar, tarafların itirazı üzerine istinafa taşınmıştı.