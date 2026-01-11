Skor hakemi kurtardı!

MHK, göreve geldiği günden bu yana Halil Umut Meler’i âdeta süründürdü. Şampiyonlar Ligi’ndeki ekibini dağıttı.

Derbide 1,5 yıl sonra ilk defa düdük çalan Meler, maça tedirgin başladı. Daha 2. dakikada pozisyonun içinde kaldığından top kendisine çarptı.

4. dakikada Abdülkerim’in vuruşunda Lemina’nın eline temas eden top için devam kararı doğru idi. Takım arkadaşı tarafından kaleden şutla uzaklaştırılan top, oyuncunun eline temas ederse ihlal olmaz, penaltı olmaz oyun devam eder. Elini kaçırması için mesafe de yeterli değildi.

37. dakikada Yunus’un eline temas eden toptan sonra attığı golün iptalinde karar doğruydu. Bir oyuncunun eline kazaen dahi top çarparsa ve akabinde aynı oyuncu gol atarsa gol geçersiz sayılır.

41. dakikada Sane’ye gösterdiği sarı kart ağırdı.

43. dakikada Sane sarı kartı olmasına rağmen Kerem’in ayağına bastı. İlk sarı kartından daha ağır bir hareketti. İlk sarı kart hakemin içine sinmedi ki, ikinci sarıyı gösteremedi.

70. dakikada Oosterwolde-Sallai mücadelesinde Galatasaraylılar ikinci sarı kartla ihraç beklediler. Ancak tam basma olmayıp, kontrolsüz hareket tamamlanmadığından dolayı sarı kart verilmemesi doğruydu.

İkinci yarıda yağmur ve rüzgâr oyuncuları maçtan soğuttu. Bu da hakem ekibinin işini kolaylaştırdı.

F.Bahçe’nin maçı kazanması hakemin şansı oldu. Böyle olmasaydı; Sane’ye gösterilmeyen kırmızı kart çok tartışma konusu olacaktı.

