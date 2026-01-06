Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Ağzıyla kuş tutsa da Mira Aydın unutulmaz!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
Trabzonspor ile Galatasaray’ın oynadığı maçların kadrolu hakemi hâline gelen Cihan Aydın, atamanın açıklandığı andan itibaren sosyal medyada linç edildi.

Sorumlu bugünkü MHK!

29 Ocak 2022’de yapılan eğitime “EN BÜYÜK GS MİRA AYDIN” kullanıcı adı ile katılması bir skandaldı. Ancak “dönemin” MHK’sı olayı görmezlikten geldi. Dönemin MHK’sı deyince başka isimler aramak yanlış olur. Bugün, görevde olan Ferhat Gündoğdu ve Trabzonlu Hikmet Öksüzoğlu ikilisi o dönemde de görev başında ve yetkiliydiler.
Olayın üzerine gitmek yerine, kulaklarının üzerine yattılar, kapattılar. Cihan Aydın, ağzıyla kuş tutsa da, hakemliği bitene kadar atandığı her G.Saray ve G.Saray’ı ilgilendiren maç öncesinde bu konu ile yıpratılacak. Bu kaosun tek sorumlusu, o tarihte görevde olan MHK’dır.

Goller temizdi, kartlar doğruydu!

5. dakikada Augusto ile Trabzonspor’un kazandığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR incelemesi, yardımcı hakem Serkan Çimen’i haklı çıkardı.

28. dakikada Muçi’nin ayağına basan Sara’ya gösterilen sarı doğru idi. Ancak 43’te Olaigbe’nin ayağına basan Sallai’ye bırak sarı kart, faul dahi verilmedi.

51. dakikada Batagov’un elle topu kesmesinde sarı kart tolere edilebilirdi.

54. dakikada Zubkov ile mücadelesinde Eren’in müdahalesi topa olduğu için, devam kararı doğru idi.

Cihan Aydın ve yardımcıları kritik pozisyonlarda hata yapmadılar. Goller de temiz olunca maç hakem yönetimi açısından sıkıntısız tamamlandı.

