12. Kural’dan bihaber!

Ali Kunak
Ali Kunak alikunak@tg.com.tr
Merkez Hakem Kurulu; yılın son derbisine prenslerinden Oğuzhan Çakır’ı atamış!

12. Kural ve futbol bilgisi zayıf olan Oğuzhan Çakır daha maçın başında Orkun Kökçü’ye İsmail’in yaptığı sarı kartlık faulde avantaj oynatıp sarıyı atladı.

22. dakikada Kerem’e herhangi bir faul olmadığı hâlde çaldığı düdük yanlıştı, neyse ki, frikik gol olmadı.

28. dakikada Fenerbahçe atağını 2 No.lu yardımcı hakem, hatalı ofsayt bayrağı ile kesti.

VAR’sız penaltı veremiyor!

40. dakikada Abraham’ın, Mert Müldür’ü formasından çekmesi penaltıydı. VAR müptelası Oğuzhan Çakır, bunu da kendisi değerlendiremedi. Oyun, iki dakika oynandıktan sonra VAR müdahalesiyle penaltı verildi.

Ama üç gün önce oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçındaki formadan çekmeyi hakemin değerlendirmeyip, VAR’ın karışmaması, bizdeki hakem kararları ve VAR müdahalelerindeki çapraşıklığın en çarpıcı örneğiydi.

Faulleri değerlendiremedi!

Her iki takım oyuncuları hakemin faul değerlendirmelerindeki acemiliğini anlayınca, her düdükten sonra Oğuzhan Çakır’a toplu itiraz ettiler. Hakem buna da bir tedbir alamadı!

68. dakikada Szymanski - Djalo mücadelesinde Fenerbahçeliler penaltı bekledi. Djalo topa müdahale etmiş, ayağı da yerde sabit olduğu için ihlal yoktu. Hakem ve VAR “devam” dedi.

81. dakikada Oosterwolde, Orkun’u arkadan temas ederek hafif ittirdi. Bu pozisyon penaltıya daha yakındı. Ama Oğuzhan Çakır, her zamanki gibi kendisi düdük çalamadı. VAR da doğal olarak karışmadı.

