Galatasaray ile Eylül 2019'da 3 yıllık sözleşme imzalayan, sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemeyen ve Eylül 2021'de sözleşmesi karşıklıklı feshedilen dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 6 ay boşta kaldıktan sonra futbola geri döndü.

Porto ve Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde art arda iki sezon şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan, ilerleyen yıllarda Galatasaray'da iki sezon (20 gol, 3 asist) forma giyen Radamel Falcao, futbol kariyerine ülkesi Kolombiya'da devam edecek.

Radamel Falcao, Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda toplamda 49 maç kaçırdı

Temmuz 2024'te transfer olduğu Millonarios FC’den geçtiğimiz yaz ayrılan 39 yaşındaki futbolcu, 6 ay sonra takıma döndü ve resmi sözleşmeye imza attı.

FALCAO'NUN BAŞARILARI

Tüm zamanların en iyi Kolombiyalı futbolcularından biri olarak kabul edilen Falcao, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı. Yıldız futbolcu ayrıca Portekiz Ligi'ni 2, Portekiz Kupası'nı 2, Portekiz Süper Kupası'nı 2, Fransa Ligue 1'i 1, İspanya Kupası'nı 1 ve Arjantin Ligi'ni 1'er kez kazandı.

Kolombiya Milli Takımı ile 105 maçta 36 gol atan Falcao, 1999 yılında başlayan profesyonel kariyerinde Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinde de mücadele etti.

