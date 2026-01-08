Radamel Falcao'nun yeni takımı: Galatasaray'ın eski yıldızı, 39 yaşında transfer oldu
Galatasaray ile Eylül 2019'da 3 yıllık sözleşme imzalayan, sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemeyen ve Eylül 2021'de sözleşmesi karşıklıklı feshedilen dünyaca ünlü Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 6 ay boşta kaldıktan sonra futbola geri döndü.
- Falcao, futbol kariyerine Kolombiya'da devam edecek.
- 39 yaşındaki oyuncu, Millonarios FC ile resmi sözleşme imzaladı.
- Dünyaca ünlü golcü, kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giydi.
Porto ve Atletico Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nde art arda iki sezon şampiyonluk ve gol krallığı sevinci yaşayan, ilerleyen yıllarda Galatasaray'da iki sezon (20 gol, 3 asist) forma giyen Radamel Falcao, futbol kariyerine ülkesi Kolombiya'da devam edecek.
Temmuz 2024'te transfer olduğu Millonarios FC’den geçtiğimiz yaz ayrılan 39 yaşındaki futbolcu, 6 ay sonra takıma döndü ve resmi sözleşmeye imza attı.
FALCAO'NUN BAŞARILARI
Tüm zamanların en iyi Kolombiyalı futbolcularından biri olarak kabul edilen Falcao, Atletico Madrid ile UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı. Yıldız futbolcu ayrıca Portekiz Ligi'ni 2, Portekiz Kupası'nı 2, Portekiz Süper Kupası'nı 2, Fransa Ligue 1'i 1, İspanya Kupası'nı 1 ve Arjantin Ligi'ni 1'er kez kazandı.
Kolombiya Milli Takımı ile 105 maçta 36 gol atan Falcao, 1999 yılında başlayan profesyonel kariyerinde Manchester United ve Chelsea gibi Avrupa devlerinde de mücadele etti.