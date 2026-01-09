Taksi, minibüs ve otobüs gibi ticari taşımacılık yapan araçlar için yeni yıldan itibaren getirilen araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı esnetildi.

HABER MERKEZİ - Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, bu cihazları taktırmayan araçlar 1 Ocak’tan itibaren muayeneden geçemeyecek ve sürücülere ise idari yaptırım uygulanacaktı. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamera, görüntü kayıt cihazı, acil durum butonu, araç takip cihazı gibi bulunması gereken cihazların montajına ilişkin yetkilendirilmiş firma olmamasının yanı sıra, belirlenen özellikte ve yeterli sayıda kamera bulunamaması gibi sebepleri göz önünde bulundurarak yeni bir karar aldı. Buna göre, araç muayene istasyonlarında, ikinci bir düzenlemeye kadar söz konusu cihazların ticari araçlarda olmaması durumu hafif kusur olarak değerlendirilecek.

Taksiye kamerada esneklik! Ticari taşımacılık yapan esnafı rahatlatan adım

Yeni karar ile birlikte, bu cihazları henüz taktırmayan araçların muayeneden kalmaması ve hizmet dışı bırakılmaması amaçlanıyor. Böylece hem ulaşım hizmetlerinde aksama yaşanmaması hem de esnafın mağdur edilmemesi hedefleniyor.

TAKSİLERE ‘MALİ CİHAZ’ MECBURİYETİ GELİYOR

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) hazırladığı tebliğ taslağıyla taksicilere, taksimetreyle bağlantılı ve Bakanlık onaylı “taksi mali cihazı” kullanma mecburiyeti getiriliyor. Buna göre, taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız çalışamayacak, tutar bilgisi, cihaza taksimetreden otomatik iletilecek. Taksimetre takılması zorunlu olan taksilerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1 Temmuz’a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası