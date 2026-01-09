Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'de 2. ayrılık resmileşti: Süper Lig ekibi transferi açıkladı
Süper Lig ekibi Samsunspor, Fenerbahçe’den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor’dan Yalçın Kayan’ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan transferlerini resmen duyurdu.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.
Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir." denildi.
TRT Spor'a göre Karadeniz ekibi, sezon sonunda Eğribayat'ın opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertlilere 1.2 milyon avro ödeyecek.
Fenerbahçe, 2023-24 sezonu başında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe'ye 1.2 milyon avro ödemişti.
