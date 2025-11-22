Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yürürken araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur, duvağı tabutuna konularak toprağa verildi. Sanpur’un nişanlısından dönerken vurulduğu öğrenilirken, yakınları suçluların en ağır cezayı almasını istedi.

Lüleburgaz’ın Gündoğu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, seyir halindeki araçtan ateş açtı. O sırada yaya olarak ilerleyen Rümeysa Sanpur, silahtan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Evlilik hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur duvağıyla uğurlandı

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç kadın Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rümeysa Sanpur’un, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur’un kızı olduğu öğrenildi.

Evlilik hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur duvağıyla uğurlandı

DUVAĞI İLE UĞURLANDI

Olayın ardından emniyet güçleri şüphelileri gözaltına aldı. Kentte büyük üzüntüye neden olan acı olayın ardından cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç kızın tabutuna, ailesi tarafından duvağı konuldu. Rümeysa Sanpur duvağıyla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

Evlilik hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur duvağıyla uğurlandı

NİŞANLISINDAN DÖNERKEN VURULMUŞ

Cenaze namazında konuşan Biz Bize Yeteriz Derneği Başkan Yardımcısı Kadir Halaç, "Kızımız nişanlısından dönerken magandaların kurşununa maruz kalıyor. Kızımız olay sonucu yaşamdan koparılıyor. Biz bu olaylar yaşanmasın istiyoruz. Bu acılar yaşanmasını istemiyoruz. Artık bunlar yaşanmasın istiyoruz. Önce Allah'a, ondan sonra da devletimize güveniyoruz. Suçluların en ağır cezaya çarptırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Evlilik hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur duvağıyla uğurlandı

Rümeysa Sanpur’un cenazesi, ikindi namazını müteakip Sokollu Mehmet Paşa Camii’nden kaldırılarak toprağa verildi.

Evlilik hayali yarım kaldı: 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur duvağıyla uğurlandı

MELİN ÖZTÜRK

Haberle İlgili Daha Fazlası