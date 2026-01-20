Ülke denince akla kalabalık şehirler, uzun yollar ve bitmeyen sınırlar geliyor. Ancak dünyada öyle ülkeler var ki, bir uçtan diğer uca yürüyerek geçmek mümkün. Yüzölçümleri küçük, nüfusları sınırlı ama her biri resmi bir devlet olarak dünyada yerini almış durumda. İşte haritada zor bulunan, gezmesi dakikalar süren dünyanın en küçük ülkeleri.

VATİKAN: DÜNYANIN EN KÜÇÜK ÜLKESİ Vatikan, Roma’nın tam ortasında yer alıyor. Yüzölçümü sadece 0,44 kilometrekare. Katolik Kilisesi’nin merkezi olan Vatikan, Papa tarafından yönetiliyor. Kendi postanesi, bayrağı ve güvenlik gücü bulunuyor. Her yıl milyonlarca turist Aziz Petrus Bazilikası ve Sistine Şapeli’ni görmek için bu minik devlete giriyor.

MONAKO: LÜKSÜN MİNYATÜR HALİ Monako, sadece 2 kilometrekarelik bir alana sahip. Monte Carlo Kumarhanesi, yat limanları ve Formula 1 Grand Prix’siyle biliniyor. Dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olan Monako, küçüklüğüne rağmen küresel bir marka haline gelmiş durumda.

NAURU: BİR ZAMANLARIN ZENGİNİ, BUGÜNÜN EN KÜÇÜKLERİ Nauru, Pasifik Okyanusu’nda yer alıyor ve 21 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biri. Bir dönem fosfat sayesinde büyük gelir elde eden ülke, bugün ekonomik zorluklarla anılıyor. Nüfus 10 binin altında ve ülkede toplu taşıma bile bulunmuyor.

TUVALU: DENİZLE YARIŞAN ÜLKE Tuvalu, 26 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkeleri arasında. Dokuz mercan adasından oluşuyor. Deniz seviyesinden sadece birkaç metre yüksekte olması nedeniyle küresel ısınma ve yükselen sular ülke için ciddi tehdit oluşturuyor. Nüfus yaklaşık 11 bin.

SAN MARİNO: DAĞIN ÜZERİNDEKİ CUMHURİYET San Marino, İtalya’nın ortasında yer alan bağımsız bir devlet. 61 kilometrekarelik alanıyla Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri. Tarihi Orta Çağ’a uzanıyor ve dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri olarak biliniyor.

LİHTENŞTAYN: ALPLER ARASINDA MİNİK PRENSLİK Lihtenştayn, İsviçre ile Avusturya arasında bulunuyor. Yüzölçümü 160 kilometrekare. Küçük olmasına rağmen kişi başına düşen gelir oldukça yüksek. Bankacılık ve finans sektörüyle tanınıyor.



MARSHALL ADALARI: PASİFİK’İN KÜÇÜK DEVLETİ Marshall Adaları, 181 kilometrekarelik alana yayılmış durumda. 29 atol ve 5 ana adadan oluşuyor. Ülke, tarihi boyunca nükleer testlerle anıldı ve bugün turizm ile ayakta duruyor.

COOK ADALARI: TURKUAZ SULARIN ÜLKESİ Cook Adaları, 236 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip. Güney Pasifik’te yer alıyor ve turizm ülkenin ana gelir kaynağı. Lagünleri ve beyaz kumsallarıyla biliniyor.

NİUE: NEREDEYSE ISSIZ ÜLKE Niue, sadece 260 kilometrekare büyüklüğünde. Nüfus 1500’ün altında. Güney Pasifik’te yer alan bu ülke, sessizlik ve doğa arayanların dikkatini çekiyor.

SAİNT KİTTS VE NEVİS: KARAYİPLERİN MİNİK DEVLETİ Saint Kitts ve Nevis, 261 kilometrekarelik yüzölçümüyle Amerika kıtasının en küçük ülkesi. İki adadan oluşuyor ve ekonomisi büyük ölçüde turizme dayanıyor.

KÜÇÜK AMA RESMİ Bu ülkelerin bazılarını arabayla yarım saatte dolaşmak mümkün. Ancak küçük olmaları, küresel sistemde söz sahibi olmadıkları anlamına gelmiyor. Kimi dini merkez, kimi finans üssü, kimi ise iklim krizinin tam ortasında yer alıyor.

