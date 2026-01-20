Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın kadrosuna katmak istediği yıldız golcü Tammy Abraham için 20 milyon avrodan aşağı bir teklifi kabul etmiyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 28 yaşındaki yıldız santrfor Tammy Abraham, ülkesine dönmek için gün sayıyor.

OYUNCUDA İŞLEM TAMAM

TRT Spor’da yer alan habere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, eski golcüsünü kadrosuna katmak için yürüttüğü görüşmelerde oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Abraham ile prensip anlaşmasına varan İngiliz ekibi, vakit kaybetmeden Beşiktaş yönetimiyle bonservis pazarlıkları için masaya oturdu.

"20 MİLYON AVRODAN AŞAĞIYA MASAYA OTURMAYIN"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazarlıklara 15 milyon avro seviyesinden kapı açan Aston Villa'ya net bir cevap verdi.

Kurmaylarına transferle ilgili kesin talimat veren Adalı, "20 milyon avrodan aşağıya masaya oturmayın" diyerek siyah-beyazlıların beklentisini ortaya koydu. İngiliz kulübünün ise pazarlıklarda elini güçlendirmek adına teklifini 17,5 milyon avro seviyesine kadar yükselttiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığı ifade ediliyor.

MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULACAK

Geçen sezon başında Tammy Abraham’ı 2 milyon avro kiralama bedeli ve 13 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katan siyah beyazlılar, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcünün, 7 milyon avroluk maaş yükünden de kurtulmayı hedefliyor.

KARTAL KÂR ELDE ETMEYİ AMAÇLIYOR

Bu yüksek maliyetli sözleşme göz önüne alındığında, Beşiktaş’ın oyuncuyu 20 milyon avro bandında bir rakama elden çıkararak ciddi bir kâr elde etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

