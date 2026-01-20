Beşiktaş'ta 8'inci veda Rafa Silva'dan: Benfica'nın ödeyeceği bonservis ortaya çıktı
Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista (Corinthians), Jonas Svensson (Rosenborg), Mert Günok (Fenerbahçe), David Jurasek (Benfica), Elan Ricardo (Deportes Tolima, kiralık), Arda Kılıç (Karşıyaka, kiralık) ve Braga ile anlaşan Demir Ege Tıknaz'ın ardından devre arasında bir veda daha gerçekleşti.
- Beşiktaş, Rafa Silva'nın Benfica'ya transferinden 6 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus kazanacak.
- 32 yaşındaki futbolcu 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'dan ayrılacak.
- Rafa Silva, son olarak 2 Kasım 2025 tarihinde Fenerbahçe karşısında Beşiktaş forması giydi.
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlık gerekçesiyle maçlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili belirsizlik sona erdi. Yıldız futbolcu, Temmuz 2024'te ayrıldığı, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'ya döndü.
6+1 MİLYON EURO BONSERVİS
Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Rafa Silva'nın Benfica'ya transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı. Beşiktaş, 6 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekizli futbolcunun ayrılığına izin verdi.
2,5 AYDIR MAÇA ÇIKMIYOR
Siyah-beyazlı forma altında son maçına tarihinde 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe karşısında çıkan 32 yaşındaki futbolcunun, 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi. Rafa Silva, bu sezon 16 maçta görev yaptı ve 5 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Rafa Silva, 1,5 yıl süren Beşiktaş kariyerinde 65 karşılaşmada 23 gol, 16 asistlik performans sergilerken; TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.