Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista (Corinthians), Jonas Svensson (Rosenborg), Mert Günok (Fenerbahçe), David Jurasek (Benfica), Elan Ricardo (Deportes Tolima, kiralık), Arda Kılıç (Karşıyaka, kiralık) ve Braga ile anlaşan Demir Ege Tıknaz'ın ardından devre arasında bir veda daha gerçekleşti.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen ve sakatlık gerekçesiyle maçlara çıkmayan Rafa Silva ile ilgili belirsizlik sona erdi. Yıldız futbolcu, Temmuz 2024'te ayrıldığı, Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Benfica'ya döndü.

6+1 MİLYON EURO BONSERVİS

Gazeteci Fatih Doğan'ın haberine göre; Rafa Silva'nın Benfica'ya transferi konusunda her konuda anlaşma sağlandı. Beşiktaş, 6 milyon euro bonservis ve 1 milyon euro bonus karşılığında Portekizli futbolcunun ayrılığına izin verdi.

Rafa Silva

2,5 AYDIR MAÇA ÇIKMIYOR

Siyah-beyazlı forma altında son maçına tarihinde 2 Kasım 2025'te Fenerbahçe karşısında çıkan 32 yaşındaki futbolcunun, 21 Ocak Çarşamba günü İstanbul'dan ayrılacağı öğrenildi. Rafa Silva, bu sezon 16 maçta görev yaptı ve 5 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Rafa Silva, 1,5 yıl süren Beşiktaş kariyerinde 65 karşılaşmada 23 gol, 16 asistlik performans sergilerken; TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası