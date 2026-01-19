Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından değerlendirmeler yaptı. Son dakikada gelen golün takımın morali açısından önemli olduğunu belirten Yalçın, taraftarlara çağrı yaparak oyunculara destek vermelerini söyledi. Transfer için çalıştıklarını ve en doğru isimleri getirmek istediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u tek golle mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş bu sezon ligde bir ilki başardı

"HEPİMİZ ÇOK SEVİNDİK"

Son anlarda gelen golü takıma büyük moral olacağını söyleyen Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90 artılarda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. Oyuncular çok mücadele ettiler, biliyorsun eksiğiz bir de... Ona rağmen birlik ve beraberlik vardı sahada. İki hücumcuya döndük, normalde yaptığımız bir şey değil bu, risk aldık. Son gole ben, oyuncular, hepimiz çok sevindik. 1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var, oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oyunlarla, daha güzel skorlar alırsak, daha mutlu oluruz diye düşünüyorum." diye konuştu.

"OLACAK! MERAK ETMESİNLER"

Değişimin kolay olmadığını ancak başaracaklarını söyleyen Sergen Yalçın, "Oyunsal anlamda eksiklerimiz var, çocuklar gayretli ve çok çaba harcıyorlar. Takım yükseliş içinde, bunu net bir şekilde görmeleri gerekiyor. Fiziksel olarak da iyiye gidiyoruz, bu da görülüyor. Rakipler çok kapanıyor, çok mücadele ediyor. Kayserispor'u da tebrik etmek lazım, oyun planları doğruydu. Futbol zor oyun, biraz şans da lazım... Böyle oynadığımız bazı maçları ilk yarıda kaybettik. Değişimler kolay olmuyor ancak olacak! Merak etmesinler." dedi.

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın taraftara ihtiyacı olduğunu vurgulayan ve tepkilerin oyunculara olumsuz yansıdığını kaydeden Yalçın, "Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş'ın taraftarıdır, şahısların değil! Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak." şeklinde konuştu.

"EN DOĞRU OYUNCUYU GETİRMEK İSTİYORUZ"

Transferde zamana ihtiyaçları olduğunu ve en doğru isimleri getirmek için çalıştıklarını kaydeden Yalçın, "Transfer için çalışıyoruz. Gidecek ve gelecek isimler var. Takımdan 2-3 oyuncu ayrılacak. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız." ifadelerini kullandı.



Haberle İlgili Daha Fazlası