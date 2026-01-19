Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Siyah-beyazlılar, ayrıca Türkiye Kupası’nda son oynadıkları Ankara Keçiörengücü mücadelesinde de rakibine gol izni vermemişti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında evinde Kayserispor’u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla beraber bu sezon ligde ilk kez iki maç üst üste kalesini gole kapadı. Kartal, devre arasında önce yine evinde Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etmişti.

Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor ile oynadığı iki mücadelenin yanı sıra kupada da Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında gol yemedi.

EL BİLAL TOURE, LİGDE 5. GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın, Kayserispor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan El Bilal Toure, ligdeki 5. golünü kaydetti.

Siyah-beyazlıların galibiyet golü 90+5. dakikada El Bilal Toure’den geldi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle ligde 5. kez gol sevinci yaşamış oldu.

Malili futbolcu, daha önce Başakşehir, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK ağlarını sarsmıştı.

Ligde 5 de asisti bulunan El Bilal Toure, Türkiye Kupası’nda da Ankara Keçiörengücü filelerini havalandırdı.

