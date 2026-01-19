Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta istifa tepkisi: İsyan bayrağı açıldı
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, golsüz eşitlikle girilen maçın son anlarında yönetimi istifaya çağırdı.
Siyah beyazlı tribünler, müsabakanın 82. dakikasında Serdal Adalı yönetimi aleyhine tezahürat yaptı.
Tüpraş Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaşlı tribünler, "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratta bulundu.
TARAFTARIN ÖFKESİ DİNMEDİ
Beşiktaş, müsabakanın 90+5. dakikasında El Bilal Toure'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrılsa da taraftarın öfkesi dinmedi.
