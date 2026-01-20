Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, Süper Lig'de 1-0 kazandıkları Kayserispor maçında yaşanan ve tartışmalara sebep olan "penaltı" pozisyonu için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

Beşiktaş, Tüpraş Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü, 90+5'inci dakikada El Bilal Toure kaydetti. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"ŞAŞIRMADIĞIMIZ MALUM GÖRÜNTÜLER"

İkinci yarıda gerçekleşen bir pozisyonda penaltı bekleyen Beşiktaş, hakem Ozan Ergün'ün oyunu devam ettirmesi ve VAR'ın müdahale etmemesine tepki gösterdi. Siyah-beyazlıların yaptığı paylaşımda, "Geceyi, şaşırmadığımız malum görüntülerle kapatıyoruz!" ifadesi kullanıldı.

"POZİSYON HEM KIRMIZI KART HEM PENALTI"

Sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan siyah-beyazlı kulübün genel sekreteri Uğur Fora, bir basın mensubunun Zecorner Kayserispor karşılaşmasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili sorusunu cevapladı.

Beşiktaş yöneticisi, "Dünkü pozisyon hem bence hem spor kamuoyunca kımızı kart ve penaltıydı. Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye Futbol Federasyonu bir toplantı yaptı. Bu toplantıda yapay zekanın VAR ve hakem raporlarını değerlendireceğini, hakem atamalarının yapay zeka destekli çözümlerle yapılacağı söylenmişti. Veri tabanlı bir sistem diye de kısaltması vardı. Kulüplere hakem izleme modülü açıldı. Yaklaşık 1 yıldır, geçen sezon 20. haftadan sonra çalışacak denilen sisteme giriş yapıyoruz. Bu sene de hakem hatalarını bu sistemden giriyoruz ve hala bu sistemden dönüş alamadık. Federasyonun bize dönüşünü bekliyoruz. VAR bazı yerde özellikle bizim maçlarımızda VAR'lığını yapmıyor ve VAR'lığını yapması gereken yerde devreye girmiyor. Bu durumdan camia olarak, yönetim olarak şikayetçiyiz. Federasyon başkanının 'Hakemin hatasını kabul ederim VAR hakeminini hatasını kabul etmem' diye bir demeci vardı. Bu hassasiyeti özellikle rica ediyoruz. VAR hakemi pozisyon değerlendirmesinin belli standartta olmasını istirham ediyoruz. VAR hakemlerinin yabancı hakemlerden oluşması isteğimizi de belirtmiştik. İkinci yarıda bununla ilgili bir düzenlemenin elzem olmasını düşünüyoruz" dedi.

