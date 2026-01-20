Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimlerden biri olan Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi açıklamalar yaptı. Sarı kırmızılılarla zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, transfer tekliflerine ilişkin gelen soruya ise "Burada olmaktan mutluyum ve kariyerime Atletico'da devam etmek istiyorum" cevabını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Atletico Madrid'de yıldız golcü Alexander Sörloth, maç öncesi basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAKTAN ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Türkiye'de futbol atmosferinden çok etkilendiğini kaydeden Sörloth, "Bir sezon Türkiye'de oynadım. Bütün stadyumlar doluyor, insanlar futbola aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Türkiye'de oynamaktan çok mutlu oluyorum. Buradaki stadyumların atmosferi etkileyici. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık. Yarın zorlu bir maç olacak." şeklinde konuştu.

"KENDİSİ BÜYÜK BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Okan Buruk'un Haaland'dan daha formda olduğunu söylemesi hakkında konuşan Alexander Sörloth, "Bunları duymak hoşuma gidiyor. Kendisi büyük bir teknik direktör." dedi.

"ATLETİCO'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kariyerine Atletico Madrid'de devam etmek istediğini belirten Norveçli golcü, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da çok mutluyum ve burada devam etmek istiyorum." diye konuştu.

