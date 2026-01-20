Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Thiago Almada'yı kiralamak için İspanyol ekibine resmi teklif yaptı.

Ara transferde birçok isimle görüşse de henüz hiçbir oyuncuyu resmiyete dökemeyen sarı kırmızılıların, Atletico Madrid'in yıldızı için harekete geçtiği iddia edildi.

Fichajes’in haberine göre; Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu Thiago Almada ile ilgileniyor.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Sarı kırmızılılar, Thiago Almada’yı kadrosunu güçlendirecek ve takıma fark katacak ideal bir fırsat olarak görüyor. Transferde ileri aşamaya geçilirken Arjantinli oyuncunun kiralama formülüyle takıma katılması bekleniyor.

BU SEZON 3 GOL KATKISI YAPTI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 18 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

ATLETICO'NUN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceği Atletico Madrid'in, Almada'nın ayrılığına zorluk çıkarmayacağı ve 20 milyon avroluk bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

