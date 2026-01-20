Kaydet

Antalya’nın Kepez ilçesi Toptancı Hali içerisinde aracıyla drift yapan ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan sürücü, Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu tespit edildi. Trafik kural ihlallerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan şahsa, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca tehlikeli araç kullanmak ve çevreye rahatsızlık verecek düzeyde gürültü çıkaran teknik değişiklikler yapmak suçlarından idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

