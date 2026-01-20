Ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. 2026'nın ilk yarısına dikkat çeken Memiş, gram altının 10 bin lira seviyesini görebileceğini belirtti. Memiş, gümüş yatırımcısının ise bu yıl mağduriyet yaşayabileceğini söyledi.

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı başladı. Milyonlar "Neye yatırım yapmalı?" sorusuna cevap ararken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. TGRT Haber canlı yayınında Yaprak Hırka Yıldız'ın sorularını cevaplayan Memiş, yatırımcılara önemli uyarılar yaptı. Gram altında 10 bin lira seviyesinin gelebileceğine dikkat çeken Memiş, gümüş yatırımcısının ise 2026'da hayal kırıklığına uğrayabileceğini söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ SGK yeni meslekleri listeye ekledi! Bu işlerde çalışanlar 5 yıl erken emekli olacak

"5 HANELİ RAKAMLAR OLABİLİR"

Yılın ilk yarısına odaklanan uyarısı yapan İslam Memiş, "Ons altın tarafında 4 bin 880 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğiz. Burası yukarı yönlü kırılırsa 5 bin 20 dolar seviyesi var yukarıda. Gram altın tarafında 8 bin lira seviyesine kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Ancak öngörülemeyen bir gelişme olursa bu sefer de 5 haneli rakamlar olabilir. Burada belirsizlik, kaygı devam ettiği için yatırımcıların orta vadeye, fiyata değil miktara odaklanması iyi olacaktır." dedi.

Altında 5 haneli rakamlar! İslam Memiş, 10 bin lira için tarih verdi

"ONS ALTINDA 5 BİN DOLAR SEVİYESİ KIRILIRSA..."

Gram altında 10 bin lira seviyesinin görülebileceğini belirten Memiş, "8 bin lira seviyesi görüldükten sonra ons altında 5 bin dolar seviyesi kırılırsa, gram altında 10 bin liraları görebiliriz. Olur diye kesin gözüyle bakmıyoruz. 8 bin lira seviyesine geldikten sonra bunu tekrar yorumlayacağız. Ancak bugünkü koşullar yılın ilk yarısında yüksek tansiyonun, stresin devam edeceğini gösteriyor. Merkez Bankalarının bile önünü göremediği süreçte altın yine 'güvenli liman' olarak duruyor" dedi.

Altında 5 haneli rakamlar! İslam Memiş, 10 bin lira için tarih verdi

"GÜMÜŞ ALINABİLECEK BİR SEVİYEDE DEĞİL"

Gümüşle ilgili de konuşan Memiş, "Gümüş altına karşı daha riskli. Son 1 ayda gümüş popülizmi arttı. Bir enstrüman zirveye gelince Türkiye'de herkes tarafından konuşuluyor. Gümüşte de böyle oluyor. Ancak gümüş tarafında ciddi mağduriyetler olabilir. Bu yüzden kısa vadeli düşünenler dikkatli olmalı. Gümüş şu anda bir yatırımcının yeniden maliyet yapabileceği, yeniden alabileceği bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bu zamana kadar gümüşü çok savunduk. Ancak bu yıl, özellikle son 1 ayda gümüşte bir spekülasyon olduğunu düşünüyorum. Gümüş alınabilecek bir seviyede değil" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası