Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir adım geldi. SGK, ağır ve riskli işlerde çalışanlara erkek emeklilik fırsatı sunan Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) yani bilinen adıyla "Yıpranma Payı" uygulamasını 2026 yılı itibarıyla genişletti.

Düzenleme ile bazı meslek grupları da "Yıpranma Payı" uygulamasına dahil edildi. Böylece bu meslek grupları erken emeklilik hakkına sahip olacak.

NASIL ERKEN EMEKLİ OLUNUYOR? Yıpranma payı madenciler, polisler ve askerlerle anılan bu hak, artık sağlık çalışanlarından gazetecilere, itfaiyecilerden ağır sanayi işçilerine kadar pek çok sektörü kapsıyor. Uygulama ile prim gününe ilave süre ekleniyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından indirim sağlanıyor.

PRİM GÜN SAYISI ARTIYOR Yıpranma payı olan mesleklerde, normalde yılda 360 gün olan prim süresi risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı olan mesleklerde 12 ay çalışan kişinin primi 360 gün yerine 450 gün olarak işleniyor.

KAÇ YIL ERKEN EMEKLİ OLUNUYOR? Kazanılan bu ilave süreler toplanarak emeklilik yaş haddinden düşüyor. Yıpranma Payı'ndan kazanılan ek süreler 5 yıl erken emeklilik imkanı sunuyor. Bu süre bazı çok ağır işlerde 8 yıla kadar çıkıyor.



YIPRANMA PAYI LİSTESİ Yıpranma Payı uygulamasından yararlanarak erken emeklilik hakkı kazanabilecek meslekler şöyle: SAĞLIK ÇALIŞANLARI Doktor, hemşire, ebe, hasta bakıcı, röntgen teknisyeni ve ambulans şoförleri. (Yılda 60 gün).

GAZETECİLER Basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.

MADEN VE YER ALTI İŞÇİLERİ En yüksek paya sahipler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).

GÜVENLİK GÜÇLERİ Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).

AĞIR SANAYİ Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.

İTFAİYECİLER Yangın söndürme ekipleri.

LİSTEYE YENİ EKLENENLER Listeye 2026 itibarıyla yeni meslekler de eklendi. Bu yıl itibarıyla listeye eklenen meslekler şöyle: Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası çalışanları

Cam sanayi çalışanları

Dökümhane işçileri

