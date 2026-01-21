TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk iş insanlarının AB ülkelerine seyahatlerinde yaşadığı vize sorunlarının ticaret ve yatırım süreçlerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, uzayan randevu süreleri ve belirsizliklerin, fuar katılımları ile tedarik ilişkilerinin önünde ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II Projesi kapsamında 18 proje uygulanacağını söyledi. Projenin Avrupa Komisyonu tarafından finanse edildiğini ve projenin toplam tutarının 6 milyon avro olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, projenin 2027’ye kadar devam edeceğini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu “Proje kapsamında, Türk ve AB üyesi ülkelerden oda ve borsaların eşleştirilmesiyle, 18 proje uygulanacaktır. Uygulanacak projeler, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme, yeşil ve dijital dönüşüm, startup ekosisteminin geliştirilmesi, tarım, gıda, kırsal kalkınma, sürdürülebilir turizm ve AB müktesebatı gibi güncel ve stratejik alanlara odaklanacaktır” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Gümrük Birliği’nin mevcut çerçevesinin bugünün ticaret ve yatırım ilişkilerine cevap veremediğini belirterek, Gümrük Birliği’ni modernize etmenin sadece ticaret meselesi olmadığının altını çizdi. Türk iş insanlarının, AB üyesi ülkelere seyahatte yaşadığı vize problemlerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: Türk iş insanlarının, AB üyesi ülkelere seyahatte yaşadığı vize sorunları, ticaretin önünde ciddi bir engel haline gelmiştir. Uzun randevu bekleme süreleri ve sürece dair belirsizlikler, iş insanlarımızın fuarlara katılımını ve tedarik ilişkilerini zorlaştırmaktadır. Bu sorunun çözülmesi, ticaretimizi artıracak ve karşılıklı güveni pekiştirecektir.

