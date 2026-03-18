Afrika Kupası finalinin ardından Fas'ın itirazı kabul eden Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, kazandığı finalde sahadan çekilen Senegal'i hükmen yenik saydı ve kupanın Fas'a verilmesinin kararlaştırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını duyurdu. Alınan karar doğrultusunda Senegal’in maçı 3-0 hükmen kaybettiği, sonucun Fas lehine tescil edildiği ve böylece Fas Milli Takımı'nın turnuvanın şampiyonu olduğu ilan edildi.

TURNUVA TALİMATLARINA AYKIRI DAVRANIŞ

CAF Temyiz Kurulu, Fas Futbol Federasyonu’nun yaptığı itirazı kabul etti ve daha önce verilen Disiplin Kurulu kararını da iptal etti. Senegal takımının davranışlarının turnuva talimatlarına aykırı olduğu ifade edildi.

PARA CEZASINDA İNDİRİM

Maçta yaşanan top toplayıcılar ve lazer olaylarıyla ilgili Fas Futbol Federasyonu’na verilen para cezalarında indirime gidildi. VAR inceleme alanı etrafındaki müdahaleye ilişkin verilen 100 bin dolarlık cezanın ise aynen korunduğu bildirildi.

Senegal Milli Takımı

"MAÇIN NORMAL AKIŞINI ETKİLEMİŞTİR"

FAS'ın kabul edilen itiraz başvurusundaki açıklamada, "Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili yasal yollara başvuracağız. Çünkü bu durum, uzmanların oy birliğiyle doğru olduğunu teyit ettiği bir penaltı kararının ardından yaşanmış, Senegal'in bir süre sahadan çekilmesi maçın normal akışını ve oyuncuların performansını etkilemiştir." ifadeleri yer aldı.

Fas - Senegal

NE OLMUŞTU?

Senegal takımı, Fas lehine 90+8. dakikada penaltı verilmesi üzerine Teknik Direktör Pape Thiaw'ın direktifiyle sahayı terk etti. Senegal Kaptanı Sadio Mane, Teknik Direktör Pape Thiaw'ı takımı sahadan çekmemesi için ikna etmeye ve takım arkadaşlarını sahaya çıkarmaya çalıştı.

10 DAKİKA SONRA GERİ DÖNDÜLER

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw'ın futbolcuları sahadan çekmesinin ardından yaklaşık 10 dakika sonra takım sahaya geri döndü.

DIAZ KAÇIRDI, SENEGAL ATTI

Fas'tan Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı ve uzatmalarda Pape Gueye'nin golüyle kazanan Senegal, şampiyon oldu.

