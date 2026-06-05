NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Rusya bölümünde tespit edilen ve giderek kötüleşen hava kaçağı nedeniyle acil güvenlik protokolünü devreye sokarak astronotlara Crew Dragon’a geçme ve olası tahliyeye hazırlık talimatı verdi. İki Rus kozmonotun ise prosedüre uymadığı iddia edildi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Rusya’ya ait Zvezda servis modülünde tespit edilen ve giderek kötüleştiği belirtilen hava kaçağı nedeniyle acil güvenlik protokolünü devreye aldı.

NASA, istasyonda görev yapan dört astronot ve bir kozmonota, ISS’ye kenetli Crew Dragon uzay aracına geçmeleri ve olası bir tahliye durumuna karşı uzay giysilerini hazırlamaları yönünde talimat verdi.

İKİ İSİM PROSEDÜRLERE UYMADI

İddialara göre, iki Rus kozmonot Sergey Kud-Sverchkov ve Sergei Mikayev, tahliye prosedürlerine katılmayarak hava sızıntısının kaynağı olabileceği düşünülen bölgeye ulaşmak için çalışma yürüttü.

İsmi açıklanmayan üst düzey bir NASA yetkilisi, iki isim hava sızıntısına neden olduğunu düşündükleri çatlağa ulaşabilmek için belirli bir bölmeyi testereyle açmaya çalışıyor. NASA’nın ise bu girişime karşı çıkarak Houston’daki görev kontrol merkezinden “güvenli bölge” prosedürünü devreye aldığı belirtildi.

NASA yetkilileri, son aylarda düşük seviyede seyreden sızıntının bugün itibarıyla arttığını ifade ederken, Roscosmos’tan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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HİÇ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ

ISS’nin 27 yıllık tarihinde bugüne kadar hiçbir tahliye gerçekleştirilmemiş olması, alınan önlemlerin ciddiyetini artırdı.

İstasyonda şu anda farklı görevlerle bulunan 7 astronot yer alıyor. Crew-12 ve Kasım ayında gönderilen ekipler kapsamında NASA, ESA ve Roscosmos astronotları görev yapmaya devam ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda “güvenli bölge” prosedürünün ise nadiren uygulandığı, son yıllarda yalnızca uzay çöpü riski ve teknik anormalliklerde devreye alındığı biliniyor.

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